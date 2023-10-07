سر ورقة الحرب.. اللواء محمد عبد القادر يكشف تفاصيل مثيرة حول انتصار أكتوبر

كشف اللواء محمد عبد القادر، أحد أبطال حرب أكتوبر، وأول العابرين للساتر الترابي، عن تفاصيل وكواليس مهمة عن حرب أكتوبر قائلا إن عبور الساتر الترابي كان أسعد لحظات حياته، خاصة أن الجيش المصري بذل جهودًا كبيرة لمدة سنوات، وبذل جهد كبير بالتدريب والمناورات، وكان الجميع يتطلع إلى جني ثمار هذا الجهد.

اللواء محمد عبد القادر يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "عبد القادر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن يوم السادس أكتوبر من الساعة الثانية عشر حصل على ورقة صغيرة مكتوب فيها أن الساعة الثانية ظهرًا هي ساعة الحرب، ومن ثم بدأ يتحرك لمكان المعبر الذي سيعبر منه هو وسرية المدفعية التي كان يتولى قيادتها، وفور وصوله تلك الورقة علم أنه سيعبر القناة، والجنود كانوا سعداء جدا بالحرب.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن عبور القناة كان أمر له رهبة، ألا أن الجميع كان سعيد، ومن ثم توجه فرقته للنقطة المحددة له خلف الساتر الترابي انتظارًا للساعة الثانية وخمس دقائق، وفور مرور الطائرات الحربية المصرية على الساتر الترابي، في هذه اللحظة بعثت في الجميع روح أخرى، والجميع صاح "الله أكبر" في سلوك شخصي يعبر عن السعادة ببدء عملية العبور.

وواصل، أن الفرقة بدأت تعبر للضفة الشرقية من القناة، وكانت لحظة سعيدة للغاية، ومازال يتذكرها بكل فخر حتى الآن، على الرغم من مرور 50 عاما على حرب أكتوبر.

واستكمل، أنه أثناء العبور نزل في المياه على بعد متر من الشاطئ، ومن ثم وصل إلى الضفة الشرقية، وسجد شكرًا على الأرض، ومن ثم بدأ في صعود الساتر لبدء فتح ثغرات به، وكان بعيد عن النقاط الحصينة في الساتر الترابي، ولكن صعود الساتر الترابي بالأظافر والحذاء فقط كان أمر صعبا للغاية ويجب أن يُدرس.