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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023| خلى بالك على شغلك

برج الجدي
برج الجدي

أصحاب برج الجدي هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (22 ديسمبر – 19 يناير) ويتسمون بالاصرار والتحدي والسعي للكمال

نستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات برج الجدي وحظك اليوم السبت  ٧ أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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 برج الجدي وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

ابتسم في المشاكل كما هو الحال دائمًا وستشاهد اليوم حياة حب مشرقة ونجاحًا مهنيًا وثروة وصحة جيدة واذهب إلى استثمارات أكثر أمانًا وكن سعيدًا في الحب من خلال إصلاح جميع المشاكل.

برج الجدي على الصعيد العاطفي

حياتك العاطفية ستشهد العديد من المفاجآت اليوم وبعض الإناث اللاتي كان آباؤهن ضد العلاقة سيظهرن اليوم رسالة الضوء الأخضر.

قد تشهد بعض اللحظات العزيزة حيث يعبر شريكك عن حبه بأسلوب درامي ويخطط بعض مواليد برج الجدي لقضاء عطلة نهاية أسبوع رومانسية وسيتم حل معظم مشاكلهم الماضية.

سيجد أصحاب برج الجدي الأصليين الحب وهذا سيجلب السعادة والألوان إلى الحياة ويمكن للمرأة المتزوجة أن تتوقع الحمل اليوم.

توقعات برج الجدي مهنيا 


سيكون الجدول المهني مزدحمًا للغاية وتحتاج إلى التأكد من إنجاز جميع المهام في الوقت المحدد.

قد يتصادم بعض مواليد برج الجدي مع زملاء العمل، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة ومهما كان حجم المشكلة، يجب ألا تفقد أعصابك وتعامل مع العملاء الأجانب بعناية وستكون تعليقاتهم في صالحك.

سيتم قبول اقتراحاتك في الاجتماعات وستراقب الإدارة التزامك ويمكن لرجال الأعمال التوقيع بثقة على صفقات تجارية جد

توقعات برج الجدي صحيا


يجب على مواليد برج الجدي الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالربو البقاء في منازلهم قدر الإمكان ويمكن أن تكون هناك مشاكل في التنفس والجهاز التنفسي ويجب على كبار السن توخي الحذر بشأنها.

لا تأخذ ضغط المكتب إلى المنزل وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة و على الرغم من الالتهابات البسيطة والحساسية، فإن صحتك العامة ستكون على ما يرام.
 

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