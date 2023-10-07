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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023| النجاح اليوم ولكن بشروط

الميزان
الميزان

 يقصد بأصحاب برج الميزان هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) ويتسمون بالوفاء والوقوف بجانب الأصدقاء لكنهم مترددون في القرارات المهمة

نقدم لكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023

النجاح يطرق بابك اليوم وقم بحل جميع مشكلات العلاقة لتبقى سعيدًا اليوم و على الصعيد المهني، أنت جيد ومحظوظ لانك من مواليد برج الميزان الذي سيفوز في نزاع قانوني حول الملكية لتبقى غنيا وكن سعيدا في الحب


برج الميزان على الصعيد العاطفي

تجنب الحجج والتدخلات الخارجية في العلاقة وكن حذرًا بشأن تقديم شخص ثالث اقتراحات لأن ذلك قد يؤدي حتى إلى الانفصال.

كن صادقًا في تعاملاتك واجلس دائمًا معًا لمناقشة الخلافات القديمة، ومع ذلك، أثناء حل المشكلات، لا توجه إهانات شخصية أو تجرح مشاعر الشريك وقد يفقد بعض مواليد برج الميزان أعصابهم مما قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل.

توقعات برج الميزان مهنيا

أولئك الذين يشغلون مناصب مهيمنة، مثل السياسيين والمديرين والمصرفيين الاستثماريين وصفقات الأسهم سيحققون النجاح اليوم ويمكن أن يتوقع المسؤولون الحكوميون تغييرًا في الموقع بينما سيكون لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات تجربة مريرة في التعامل مع مهمة أجنبية والاستفادة من مهارات الاتصال الخاصة بك أثناء التعامل مع العملاء الأجانب.

سوف يقوم بعض الطلاب باجتياز الامتحان التنافسي اليوم و من الجيد اليوم تبديل الوظيفة ويمكن لأولئك الذين لديهم مقابلات أن يكونوا واثقين من

أولئك الذين يشغلون مناصب مهيمنة، مثل السياسيين والمديرين والمصرفيين الاستثماريين وصفقات الأسهم سيحققون النجاح اليوم و يمكن أن يتوقع المسؤولون الحكوميون تغييرًا في الموقع بينما سيكون لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات تجربة مريرة في التعامل مع مهمة أجنبية و الاستفادة من مهارات الاتصال الخاصة بك أثناء التعامل مع العملاء الأجانب.

سوف يقوم بعض الطلاب باجتياز الامتحان التنافسي اليوم و من الجيد اليوم تبديل الوظيفة ويمكن لأولئك الذين لديهم مقابلات أن يكونوا واثقين من النجاح.

توقعات برج الميزان صحيا


على الرغم من الالتهابات البسيطة والحساسية، إلا أن صحتك ستكون جيدة بشكل عام خلال اليوم ويجب أن يكون كبار الميزان حذرين أثناء السفر بالحافلة أو القطار وتجنب الكحول لمدة يوم وحافظ على هدوئك أثناء المواقف المضطربة و تجنب المشكلات المرتبطة بالتوتر من خلال البقاء في جو إيجابي.

سيحتاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى رعاية طبية ويجب أيضًا ألا تفوت الأدوية حتى أثناء السفر.

توقعات برج الميزان خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن يقوم بعض مواليد برج الميزان بتغيير مهنهم أو وظائفهم أو التوسع في نفس مجال العمل ولكن عليهم الحذر من التوتر والضغط النفسي ومحاولة تجنبهما قدر الامكان
 

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