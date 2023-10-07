دايما فرحان بيكي.. الحضري يهنئ ابنته بتخرجها عبر انستجرام

هنأ عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق ابنته بتخرجها من الجامعه عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وعلق الحضري علي صوره ابنته:"الف مبروك يا روح قلبي و دايما فرحان بيكي في كل حاجة و اي مكان من نجاح لنجاح مبروك ياحبيبة بابا".





واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.





وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخفثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .





وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.