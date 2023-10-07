سامسونج تقلد آبل.. جالاكسي S24 سيكون من التيتانيوم

يبدو أن المنافسة بين سامسونج وآبل لن تتوقف، بعدما كشفت تسريبات أن الصانع الكوري ينوي طرح هواتف Galaxy S24 القادمة بإطار من التيتانيوم.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، أفادت تقارير أن سامسونج تعكف على توفير هواتف جالاكسي S24 ألترا بإطار بالكامل من التيتانيوم.

بينما أكدت مصادر من داخل الشركة أن جميع إصدارات جالاكسي اس 24 بالكامل ستكون بإطارات مصنوعة من التياتنيوم.

يتميز التيتانيوم بقوته وخفة وزنه فى نفس الوقت، كما أنه أكثر متانة وقوة من الألمنيوم، وكذلك مقاومة الحرارة والتآكل، وبالطبع تكلفته باهظة لذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار السلسلة الجديدة.

يذكر أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة جالاكسي S24 فى بداية العام الجديد، كما انها دشنت رسمياً معالجها الأحدث إكسينوس 2400، الذى سيتم تزويده فى إصدارات جالاكسي S24.