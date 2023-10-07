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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن وقف المساعدات العسكرية عن أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة أمريكية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن سلوفاكيا اتخذت قرارا بوقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال مصدر في الحكومة السلوفاكية لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن : "الحكومة السلوفاكية البيروقراطية المنتهية ولايتها، لن ترسل بعد الآن معدات عسكرية إلى أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، خلال المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف بين الأحزاب المعارضة لدعم أوكرانيا.

وشهدت سلوفاكيا في 30 سبتمبر الماضي، انتخابات برلمانية فاز فيها حزب "Smer" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، وهو المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا، وحصل هذا الحزب على المركز الأول بنسبة 22.94% من الأصوات.

ووجه فيكو انتقادات سابقة إلى السلطات السلوفاكية بعد تسليمها نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022، وأكد أيضا أن إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للدستور السلوفاكي.

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