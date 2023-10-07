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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

سلطة الراهب
سلطة الراهب

سلطة الراهب من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها البعض لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الراهب.

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مقادير سلطة الراهب 

٣ باذنجان مشوي 
١ فلفل رومي مفروم 
٢ فلفل ألوان مفروم 
٢ طماطم مفرومة
بصله حمراء مفرومة
ربع كوب بصل أخضر مفروم
نصف كوب كزبرة مفرومة 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
كوب حب رمان 
ربع كوب عصير ليمون 
ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملح وفلفل أسود 
زيت زيتون


طريقة تحضير سلطة الراهب


لشوي الباذنجان يتم عمل ثقوب في كل حبه بالشوكة او بالسكينه ويشوى الباذنجان إما على غين البوتجاز أو على صاج الفرن حتى ينضج تماماً. بعد الشوي ينقل الباذنجان ساخن لطبق ويغطى بالبلاستيك الشفاف ويترك ليبرد تماماً. بعد ان يبرد سنلاحظ انفصال القشر عن لحم الباذنجان وبالتالي يقشر الباذنجان بسهوله ونحتفظ باللحم. يفرم الباذنجان المشوي فرم متوسط ويترك جانباً.
يخلط الباذنجان المشوي مع كل المكونات وتقلب السلطة حتى تتجانس.
تقدم سلطة الراهب مع رشة زيت زيتون ودبس رمان على الوجه.

سلطة الراهب طريقة عمل سلطة الراهب الشيف سارة عبد السلام مقادير سلطة الراهب طريقة تحضير سلطة الراهب

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