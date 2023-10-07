وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "الجهاز المركزى للتعمير" بالإسكندرية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ4 مشروعات ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المشروعات تشمل، مشروع تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالتزامن مع أعمال تطويره تمهيداً لإعادة افتتاحه، إضافة إلى مشروع الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، ومشروعى إنشاء كوبرى ونفق.



وفى السياق ذاته، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية للمشروعات، تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشروعات التى ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومسئولو المشروعات بالجهاز، وشركات المقاولات المُنفذة، والمكاتب الاستشارية.



وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وعمل تنسيق للساحة أعلى الجراج، وتجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، وتطوير وترميم واجهات المباني التراثية المُطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئته لاستقبال الزوار، إضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وتنفيذ إضاءات لتلك المباني، على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، ويتم تنفيذ الأعمال بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بتكلفة نحو 115 مليون جنيه.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جار تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، وهو عبارة عن إنشاء طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويربط الطريق الجديد، طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية، ويبدأ مسار الطريق من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على (3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح)، بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع.



وأشار اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أنه جار تنفيذ كوبرى على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، وذلك في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لأن شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية شرق الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى ومحور المحمودية.

ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويهدف المشروع إلى تكوين محور عرضى شرق مدينة الإسكندرية، واستيعاب أحجام المرور المضافة على شارع محمد أنور السادات فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، وإجمالى أطوال المشروع حوالي 2 كم، وعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، فالمستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي والاتجاه إلى المندرة، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات، بجانب الربط مع الكوبرى القادم من ميدان الساعة بشارع مصطفى كامل إلى شارع السادات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1,1 مليار جنيه.



وذكر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء نفق للمشاة أسفل خط السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية آخر شارع النصر بسموحة بنظام الدفع النفقي، بطول 36 مترا أسفل السكة الحديد للربط بين شارع النصر وشارع المواسير، ويهدف المشروع إلى تأمين حياة المواطنين بمنطقة آخر شارع النصر بسموحة، وتبلغ تكلفته حوالي 40 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية.