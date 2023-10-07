عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "الجهاز المركزى للتعمير" بالإسكندرية

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ4 مشروعات ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المشروعات تشمل، مشروع تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالتزامن مع أعمال تطويره تمهيداً لإعادة افتتاحه، إضافة إلى مشروع الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، ومشروعى إنشاء كوبرى ونفق.

وفى السياق ذاته، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية للمشروعات، تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشروعات التى ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومسئولو المشروعات بالجهاز، وشركات المقاولات المُنفذة، والمكاتب الاستشارية.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وعمل تنسيق للساحة أعلى الجراج، وتجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، وتطوير وترميم واجهات المباني التراثية المُطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئته لاستقبال الزوار، إضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وتنفيذ إضاءات لتلك المباني، على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، ويتم تنفيذ الأعمال بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بتكلفة نحو 115 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جار تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، وهو عبارة عن إنشاء طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويربط الطريق الجديد، طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية، ويبدأ مسار الطريق من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على (3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح)، بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع.

وأشار اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أنه جار تنفيذ كوبرى على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، وذلك في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لأن شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية شرق الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى ومحور المحمودية.

 ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويهدف المشروع إلى تكوين محور عرضى شرق مدينة الإسكندرية، واستيعاب أحجام المرور المضافة على شارع محمد أنور السادات فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، وإجمالى أطوال المشروع حوالي 2 كم، وعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، فالمستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي والاتجاه إلى المندرة، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات، بجانب الربط مع الكوبرى القادم من ميدان الساعة بشارع مصطفى كامل إلى شارع السادات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1,1 مليار جنيه.

وذكر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء نفق للمشاة أسفل خط السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية آخر شارع النصر بسموحة بنظام الدفع النفقي، بطول 36 مترا أسفل السكة الحديد للربط بين شارع النصر وشارع المواسير، ويهدف المشروع إلى تأمين حياة المواطنين بمنطقة آخر شارع النصر بسموحة، وتبلغ تكلفته حوالي 40 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

ترشيحاتنا

بحضور البلشي واللامي.. اتحاد الصحفيين العرب يشيد بمواقف مصر الداعمة لقضايا الأشقاء

حماس: الطوفان بدأ من غزة ويمتد للضفة والخارج لحماية القدس

حقيقة إيقاف صرف المقررات التموينية منتصف شهر أكتوبر الجاري

لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

هل يجوز صلاة الفريضة خلف شخص يصلي السنة.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ