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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تأجيل الكشف الطبي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران للغد

فريد زهران
فريد زهران

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تأجيل الكشف الطبي، استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية إلى الغد.

وقال الحملة إنه تم تأجل الكشف إلى غد الأحد الساعة 10 صباحا في مستشفى العاصمة الادارية الجديدة.

يأتي ذلك بعد حصول فريد زهران  على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

 ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

فريد زهران الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية لفريد زهران البرلمان مجلس النواب

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