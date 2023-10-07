ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد اشار البيان الى انه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51986 طن تشمل : 4225 طن اسمنت و 5900 طن يوريا و 11505 طن كلينكر و 19232 طن ملح و 2430 طن رمل و 500 طن مولاس و 8194 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49155 طن تشمل : 450 طن خردة و 1037 طن خشب زان و 14000 طن ذرة و 80 طن تفاح و 100 طن فول و 100 طن عدس و 5187 طن قمح و 2605 طن مواسير و 11047 طن حديد و 12123 طن سكر و 1800 طن بضائع متنوعة و 1892 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 626 طن .

بينما اكد على أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 710 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57439 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376357 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3989 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4196 شاحنة .