نهى حامل.. عروسان يقيمان فرحهما بعد 5 أعوام زواج| شاهد

استضافت الإعلامية لميس سلامة في برنامج " صباح البلد " ،والمذاع على فضائية " صدى البلد " العروسين أصحاب الفوتسشين الذي أثار دهشة كبيرة على " تيك توك " .

وقالت نهى صابر خلال لقائها إنها تعرفت على زوجها علاء الدين صابر من ناحية أحد الأصدقاء المشتركين ، وقابلت أهله في قعدة تعارف، وطالب الأب منها أن يتحدث لوالدتها لكي تتزوج ابنه .

وتابعت " نهي " : جلست مع أهله من المغرب وحتى ١١ مساء وبعدها ذهبنا انا وزوجي للمأذون دون أي تحضيرات .

وتابع الزوج ، أنه وعدها بأن ينفذ لها كل التحضيرات التي لم تتم مثل الفرح، والذي بالفعل تم بعد خمس سنوات زواج وهي حامل.