لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة، فعاليات مؤتمر حكاية وطن بدأ منذ الأمس حتى الغد، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر مؤتمر “المصارحة والمكاشفة”.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، والوزراء المتخصصين قامة برواية حكاية الوطن، وكيف حدثت التنمية بالدولة منذ عام 2014 حتى الآن.

وتابعت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الاستقرار والأمن هم السبب وراء بناء الوطن، مؤكدة أنه على مدار 9 سنوات حجم الإنجاز كان كبيرًا.

ليس محافظة بعينها

وأشارت داليا أيمن إلى أن المشروعات والإنجازات كانت على مستوى جميع المحافظات المصرية، وليست محافظة بعينها.