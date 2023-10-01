«الأهرام»: «حكاية وطن» يُجسّد مسيرة 10 سنوات من الإنجازات بجميع المجالات

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مؤتمر «حكاية وطن»، انطلق أمس فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يجسد مسيرة عشر سنوات من الإنجازات في جميع المجالات وفي جميع أنحاء البلاد عبر مسيرة طويلة من الإنجازات والنهضة الشاملة التي قادها الرئيس السيسي، وعكستها لغة الأرقام وتستهدف الارتقاء بمصر ووضعها في مكانتها اللائقة بها، كما تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة حياته باعتباره الغاية والهدف من التنمية.



وأفادت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (حكاية وطن ومسيرة متواصلة من الإنجازات)، بأن الواقع أن «حكاية وطن» التي تجسد هذه الإنجازات الضخمة لم تكن لتتحقق لولا وجود قيادة سياسية حكيمة ومؤمنة بقدرات مصر وشعبها وواعية لحجم وخطورة التحديات الداخلية والخارجية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تحديات الإرهاب وعدم الاستقرار ورغم التحديات الإقليمية في تصاعد النزاعات والحروب والتحديات العالمية التي أفرزتها أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وحالة الاستقطاب الدولي غير المسبوقة، فإن مصر انطلقت في عملية تنموية شاملة، وبرزت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية، وإصلاح مناخ الاستثمار، وأقامت مصر بنية تحتية متطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية، من شبكة ضخمة من الطرق والكباري والمحاور والسكك الحديدية والمترو والقطار السريع والمونوريل وغيرها، وكذلك إنشاء الموانئ الحديثة والمطارات، لتكون الأساس لتحقيق الانطلاق الاقتصادي، وحققت مصر معدلات نمو عالية رغم تلك التحديات.



ولفتت "الأهرام" إلى أنه بالتزامن تجسدت حكاية وطن في الارتقاء بالإنسان المصري، خاصة صحته وعقله، فكانت الاستثمارات الضخمة في قطاع التعليم لتخريج أجيال مسلحة بالمهارات الحديثة القادرة على مواكبة سوق العمل، وفي قطاع الصحة، إضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل القضاء على فيروس «سي» و100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها، إضافة إلى مشروع القرن وهو مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية لأكثر من 60 مليون نسمة في الريف المصري.



ونوهت الصحيفة إلى أن "حكاية وطن" أيضا تجسدت في السياسة الخارجية لمصر والتي تميزت بأنها سياسة رشيدة وفاعلة وحيوية ارتكزت على تعظيم المصالح المصرية ودور مصر الإقليمي وتعزيز التنمية في الداخل، من خلال تنويع دوائر السياسة الخارجية وتبني سياسة الحياد الإيجابي وبناء شراكات استراتيجية مع جميع الدول وهو ما أكسبها المصداقية والتقدير من مختلف دول العالم.



واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأن "حكاية وطن مستمرة لتعزيز أسس الجمهورية الجديدة والنهضة الشاملة في جميع المجالات لتستمر مسيرة الإنجازات على مختلف المستويات".