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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. قادة حماس يسجدون شكرا بعد الانتصار في معارك طوفان الأقصى

قادة حماس
قادة حماس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهم يسجدون لله على ما تحقق اليوم في عملية غير مسبوقة للمقاومة.

https://fb.watch/nwWNtRygQS/?mibextid=NnVzG8


وظهر  إسماعيل هنية، وصالح العاروري، وخالد مشعل، وخليل الحية، وهم يسجدون سجدة شكر لله  بعد الأحداث التي شهدها القطاع منذ فجر اليوم، وفي مناطق غلاف غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن قوات حماس سيطرت على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة، بعد نحو 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ للحركة، صباح السبت.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحي حماس، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، بعد تسللهم عبر الحدود.

وتشن الحركة منذ صباح السبت هجوما على إسرائيل، عبر إطلاق مئات الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 300 شخص نقلوا إلى المستشفيات، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن قواته تخوض معارك "برية" السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة "بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا".

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحفي: "كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".

وكشفت صور احتجاز عسكريين إسرائيليين في قاعدة عسكرية قرب غزة، بعد أن هاجمها مسلحو حماس.

وأعلنت إسرائيل "حالة الحرب" وشنت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بالفيديو عقب الهجمات إن البلاد في حالة حرب.

وأكد: "نحن في حالة حرب وسوف ننتصر"، مضيفاً أن "عدونا سيدفع ثمناً لم يعرفه من قبل".

 

https://fb.watch/nwWTRFr37B/?mibextid=tpTJ1i

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