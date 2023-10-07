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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: نطمح لمشاركة 1000 جامعة في دعم أنشطة منظمة العالم الإسلامي

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تتشرف بأن يتم إطلاق عام للشباب داخل العالم العربي والإسلامي من على أرضها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى دور الدولة المصرية في دعم شباب العالم العربي والإسلامي.


وأعلن عاشور عرضًا عن منظمة الإيسيسكو والتي تتكون من 54 دولة، كما عرض الوزير القيم الأساسية للإسيسكو منها التضامن والابتكار والشافية، وأيضا عرض مجالات التخصص منها التربية والثقافة.

وأشار إلى أن هناك 420 جامعة حاليا تشارك في أنشطة المنظمة ونطمح لمشاركة 1000 جامعة في دعم أنشطة منظمة العالم الإسلامي وذلك مع نهاية ترؤس مصر في 2025.

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100 منحة رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواهب بدول العالم الإسلامي

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أيمن عاشور: نقدم 100 منحة للطلاب المبتكرين في العالم العربي والإسلامي


وأطلقت منذ قليل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"،  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الموضوعات الهامة، منها: رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي، وكذا جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عاشور على دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين، لافتًا إلى تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.

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الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عام للشباب داخل العالم العربي والإسلامي العاصمة الادارية منظمة الإيسيسكو

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