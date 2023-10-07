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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: نقدم 100 منحة للطلاب المبتكرين في العالم العربي والإسلامي

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقديم مصر 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية المختلفة للمبتكرين من طلاب العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارات والمؤسسات المصرية لإنجاح مبادرة السياحة التعليمة التي اطلقتها مصر خلال الأيام الماضية.


وأضاف عاشور خلال احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، إلى أن المنح ستكون في  27 جامعة حكومية وفي 8 أفرع جامعات دولية داخل مصر و20  جامعة أهلية و337 برنامجا بيني مبني على شركات أجنبية.

 

وأطلقت منذ قليل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"،  بالعاصمة الإدارية الجديدة.


 

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مشاريع وبرامج لبناء قدرة الشباب.. جهود إيسيسكو قبل إطلاق الرئيس عاما لها

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الرئيس يكرم المبدعين والمبتكرين ضمن احتفالية الإيسيسكو لبناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الموضوعات الهامة، منها: رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي، وكذا جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد عاشور على دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين، لافتًا إلى تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.

 


وتأتي الاحتفالية بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة ، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

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الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى 100 منحة الإيسيسكو للشباب وزارة التعليم العالى

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