عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال تطوير طريق الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بجولة تفقدية اليوم السبت لموقع أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي "الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي". يمتد الطريق لمسافة 110 كيلومتر ويبلغ عرضه 11 مترًا.

كان في رفقة رئيس مرسى علم خلال الجولة ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم، والمهندس أبوالعلا شلبى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة، والمهندس سامح سليمان، مدير التنفيذ بالشركة المنفذة.

يأتي تفقد الرئيس للمشروع ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين وتطوير البنية التحتية للطرق والتقليل من الازدحام المروري، بهدف تحسين تجربة السفر للمواطنين وزوار المدينة.

مرسى علم الشيخ سالم الشيخ الشاذلى الطرق الرئيسية تطوير البنية التحتية الحكومة المحلية الإدارة الهندسية الازدحام المرورى تجربة السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز النموذجي لخدمات قطاع الأحوال المدنية بالعاصمة الإدارية.. صور

دعوات دولية لوقف التصعيد وأوروبا تدافع عن دولة الإحتلال

رجعناهم بالكستور زمان.. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ويصفع نتنياهو

طوفان الأقصی.. هآرتس: الجيش فشل في استعادة أي منطقة من المقاومة الفلسطينية

عاجل| إسرائيل تبدأ في شن غارات جوية وصاروخية على قطاع غزة.. شاهد

قطر: إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد بسبب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ