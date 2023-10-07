رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال تطوير طريق الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بجولة تفقدية اليوم السبت لموقع أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي "الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي". يمتد الطريق لمسافة 110 كيلومتر ويبلغ عرضه 11 مترًا.

كان في رفقة رئيس مرسى علم خلال الجولة ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم، والمهندس أبوالعلا شلبى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة، والمهندس سامح سليمان، مدير التنفيذ بالشركة المنفذة.

يأتي تفقد الرئيس للمشروع ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين وتطوير البنية التحتية للطرق والتقليل من الازدحام المروري، بهدف تحسين تجربة السفر للمواطنين وزوار المدينة.