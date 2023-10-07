منظمة الصحة العالمية توافق على لقاحات جديدة للوقاية من الأمراض

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء وعلم أنتشار الأوبئة، إن فى عام ٢٠٢٠ تم التحدث بملف المالريا والذي يحدث إصابات وفاة كبيرة منذ عام 2020، وإلى الأن سجل عدد الوفيات بمرض المالريا من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف طفل يتوفي بافريقيا خاصة تحت سن العشر سنوات، وهذا يؤكد على وفاه ١٦٠٠ طفل يوميا وسوف تزيد أعداد الوفيات مع ظاهرة الاحتباس الحراري وأرتفاع نسب الرطوبة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية توافق على عدد من اللقاحات الجديدة وتوصي باستخدامها للوقاية من الأمراض.

وأكد، عنان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية الدى أم سي، ان توافرعدد من اللقاحات الجديدة للوقاية من الأمراض لاقي أهتماما كبيرا، ويتوفر هذا اللقاح بسعر من ٢ دولار ل ٤ دولار، كما أن المقدرة التصنيعية لدي اللقاح عالية ليستطيع إنتاج ١٠٠ مليون جرعة كل سنة وتسجل فاعليته ٧٥% وهذه نسبة عالية للقضاء على الأمراض الوبائية والمالريا.

وذكر،محاضر اقتصاديات الدواء وعلم أنتشار الأوبئة ، أن بعض الدول التي تنتشر فيها مرض المالريا مثل غانا، وملاوي، ونيجيريا، وبروكينا فاسو، والأن ظهرت بعض الحالات في السودان وجنوب أفريقا وامريكا بدأ تفشي المرض بشكل كبير.