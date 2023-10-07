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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الأطعمة تضر العين .. ابتعد عنها

العين
العين

تتأثر صحة العين وقوة النظر بالحالة الصحية العامة للجسم وفي نفس الوقت تتأثر ايضا بنوعية الطعام الذي يتم تناوله والعادات المتبعة يوميا

ووفقا لما جاء في موقع  laeyecare نعرض لكم أهم الأطعمة التي تضر صحة العين

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 الكربوهيدرات البسيطة

تشكل الكربوهيدرات البسيطة الأطعمة البيضاء، مثل المعكرونة البيضاء والخبز والأرز. لأنها سريعة الهضم والامتصاص، فإنها تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ارتبط ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) باعتلال الشبكية السكري ، والضمور البقعي المرتبط بالعمر ، وإعتام عدسة العين .

اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة يمكن أن يسبب زيادة الوزن ويزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب. وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أنها لذيذة وتستمر في الرغبة في المزيد، إلا أنها ليس لها أي قيمة غذائية حقيقية. تتم معالجة هذه الأطعمة أو تبييضها، وتتم إزالة جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والألياف.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم

اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم تظهر الأبحاث وجود صلة بين ارتفاع الصوديوم وتطور إعتام عدسة العين.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ويسمى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم  وبدون التشخيص والعلاج الفوري، يمكن أن يؤثر على الرؤية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تشمل:

مخللات
نقانق
لحم خنزير مقدد
اللحوم الباردة
معلبات

 الدهون المشبعة والدهون المتحولة

الدهون المشبعة والمتحولة هي دهون غير صحية ترفع مستويات الكوليسترول في الدم ويمكن أن تسبب تراكم الترسبات في الأوعية ويمكن أن تتداخل هذه الدهون أيضًا مع امتصاص بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها العيون للبقاء بصحة جيدة وحمايتها من أمراض العيون.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة ما يلي:

سمن
بطاطس مقلية
بسكويت
رقائق البطاطس
لحم أحمر
منتجات الألبان
 

التوابل والصلصات

من المحتمل أن يتم العثور على التوابل والطبقة والضمادات على باب الثلاجة. هذه غنية بالدهون وتشمل:

مايونيز
مرقة للسلطة
هلام
 

المشروبات المحلاة

تحتوي المشروبات المحلاة مثل الصودا ومشروبات الرياضة والطاقة على الكثير من السكر وارتفاع السكر يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وأمراض العيون.

 

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