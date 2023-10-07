عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنظيم دورات تدريبية مجمعة للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

كلف اللواء هشام آمنة ، وزير التنمية المحلية، مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم دورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات في الأسبوع التدريبي التاسع و تتضمن الدورة التأهيلية الرابعة محافظات بني سويف - قنا - اسوان - الوادي الجديد - السويس- الاسماعيلية ) والخامسة في محافظات الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - اسيوط )  ، والسادسة  (كفر الشيخ - المنيا - شمال سيناء - الشرقية - دمياط)  ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة، مشيراً الى أن الدورة تأتى فى ضوء تكليفات الرئيس وتكامل الجهود المبذولة من الدولة للإسراع فى إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية على مستوى المحافظات، وفى إطار خطة التدريب التى ينفذها مركز التدريب بسقارة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة في جميع المحافظات وتستهدف الدورة ٦١ متدربا من ١٥ محافظة بالإضافة للوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان الدورة التدريبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارئ باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، كما يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادا للمرحلة التالية من التدريب والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم ، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر ، مؤكدا استمرار تنفيذ دورات تدريب باقي مراكز المحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية للمحليات، فى تنفيذ  التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات ، حيث سيتم تنظيم دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة ،ويتم التدريب من خلال  فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ البرنامج الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى ،وتستهدف الدوره ٣٢ متدرباً .  

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، ،تهدف إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، حيث تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، والتعريف أيضًا بأدوات المساءلة المجتمعية، وتعزيز اشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وضع خطط لإشراك المواطنين ومناقشتها ومراجعتها من قبل مجموعات العمل.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع التاسع بخطة سقارة سيتضمن أيضًا تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل ويستفيد منها  ٣٦ متدرب ، لافتاً إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشاريع ، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشاريع مع دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP ، والحصول خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشاريع بكفاءة أعلى ، كما تُمكن مديرو المشاريع من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشاريع وكيفية تطبيقها بفاعلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم استمرار دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثانى على التوالى ، منوهاً إلى أن الدورة تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها، وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات.

هشام امنة وزير التنمية المحلية مركز التنمية المحلية للتدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

حملة السيسي: القاهرة أعلى المحافظات في عدد توكيلات التأييد تليها الجيزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: هذه المحال مستثناة من مواعيد الغلق الشتوية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك في 25 موقعا بينهم قاعدة رعيم

الجيزة أكثر المحافظات تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

قرار قضائي جديد ضد هشام قاسم في سب وقذف كمال أبو عيطة

اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بعد العملية الفلسطينية على إسرائيل.. ما فحواه؟

تحية لأروح الشهداء| «الصحفيين»: سياسات العدو الصهيوني في قمع الشعب الفلسطيني فشلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

بفستان أحمر.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ