وزير الدفاع الأمريكي يعلن استعداد واشنطن لتوفير ما تحتاجه إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

ومع تصاعد التوترات وتصاعد أعمال العنف، أعرب الوزير أوستن عن تعازيه للعائلات التي فقدت أحباءها في الهجمات.

ويأتي بيان الوزير أوستن في منعطف حرج، حيث تواجه إسرائيل وابل من الهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وتصاعد الأعمال على طول حدودها.

وفي مواجهة هذه التحديات، تقف الولايات المتحدة بثبات إلى جانب حليفتها القديمة إسرائيل، وتتعهد بدعمها المستمر في جهودها لحماية مواطنيها.

وقال الوزير أوستن: "إننا نراقب عن كثب التطورات في إسرائيل"، مسلطاً الضوء على خطورة الوضع.

وأضاف ان وزارة الدفاع مستعدة لاتخاذ إجراءات فورية لضمان امتلاك إسرائيل للموارد والقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد العنف العشوائي وأعمال الإرهاب، ويؤكد هذا الالتزام على العلاقة الدائمة بين البلدين، التي تشكلت عبر عقود من التعاون والقيم المشتركة.