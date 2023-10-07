محمود فوزي: ندعو المرشحين الآخرين لخوض غمار منافسة شريفة

تقدم المستشار محمود فوزي، مدير حملة السيسي للانتخابات الرئاسية، بالتحيه لكل راغبي الترشح، متابعا: ندعوهم لخوض ضمار المنافسة بشرف وتنافس بما يعكس الإصالة المصرية المترسخة فينا.

وأضاف "محمود فوزي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، نحن على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات الأخرى، فهذا هو وقت العمل وبناء المستقبل الافضل لنا ولأبناءنا.

ووجه عبد الفتاح السيسي بأن تكون حملته غير نمطيه، تقوم في المقام الأول على المشاركة الاجتماعية، لكافة أطياف المجتمع، بما يعيد ويقوي لحمة يونيو.

واسترسل: "أي شخص محب للمرشح الرئاسي يستيطع أن يعتبر نفسه جزءا من تلك الحملة".