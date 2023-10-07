مسؤولو الأمن القومي الأمريكي يطلعون بايدن على تطورات هجمات المقاومة ضد إسرائيل

أطلع مسؤولون كبار في الأمن القومي الأمريكي الرئيس جو بايدن على تطورات هجمات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، وفي الوقت نفسه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن تعمل على ضمان حصول إسرائيل "على ما تحتاجه" للدفاع عن نفسها.

قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقضي عطلة نهاية أسبوع في البيت الأبيض، تم إطلاعه على القتال ومن المرجح أن يصدر بيانا في الساعات المقبلة.

وسيعتمد البيان على إدانة الهجمات من غزة التي أصدرتها بالفعل المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 198 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1610 فلسطينيين اليوم السبت نتيجة غارات قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.