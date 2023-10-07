نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للسيسي

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا انها غير نمطية ومختلفة و تقوم في المقام الأول على المشاركة لجميع أطياف المجتمع المصري، بما يعيد الوحدة لـ 30 يونيو ، لافتا إلي أن تقديم مجموعة كبيرة من تزكيات النواب و تأييدات المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات للمرشح الرئاسي الرئيس السيسي من خلال توقيع التوكيلات وجاءت النسبة الأكبر لمن أقل من 35 سنة بإجمالي عدد 514 ألف تأييد وجاءت أعلى المحافظات محافظة القاهرة، وأقل محافظة كانت الوادي الجديد نظرًا لعدد سكانها المنخفض يعكس رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة و الانجازات ولمزيد من الاستقرار الأمني للبلاد.

واضاف فرحات فى بيان صحفى له: المؤتمر الصحفي الأول للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة، وأعضاء بمجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والرياضيين استراتيجياً لتوضيح رؤيته وخططه المستقبلية لمصر حيث شهد المؤتمر تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر والتي تشمل خطوات واضحة لتطوير البلاد وتحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية وإبراز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترات الرئاسية السابقة وأهم الأولويات التي سيعمل عليها في حال فوزه خلال المدة القادمة.

وأكد فرحات أن الرئيس السيسي يستند في ترشحه لقاعدة شعبية عريضة جاءت للعديد من العوامل منه الانتماء للمؤسسة العسكرية وموقفه في ثورة الثلاثين من يونيو بجانب الاستقرار والأمان الذي شهدته مصر وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تم بناؤه خلال فترات رئاسته الأولى والثانية كما ركزت الحملة على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمصريين

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي أبرزت الارداة لبناء مصر الجديدة وتنميتها في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة كما اعطي الرئيس السيسي أهمية كبيرة للأمن القومي ومكافحة الإرهاب و تم تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين حدود البلاد، مما أدى إلى استعادة الاستقرار في البلاد.