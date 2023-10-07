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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: تدشين 6 مراكز لصرف اللبن المدعم للأطفال بمركز الداخلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أعلنت الإدارة الصحية بالداخلة فى محافظة الوادي الجديد عن انتظام مركز صرف الالبان المدعمة بالمركز الطبى فى العمل طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام الجمع من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساء، وخلال العطلات الرسمية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حيث جرى تدشين 6 مراكز لصرف الألبان المدعم بمركز الداخلة وهى المركز الطبى بموط والوحدات الصحية بقرى (غرب الموهوب - القصر - الراشدة - القلمون - المعصرة) وتعمل طوال أيام الأسبوع.

 

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وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة أجرى زيارة تفقدية للادارة الصحية بموط، يرافقه الدكتور عبد الله كامل مدير عام الإدارة الصحية بالداخلة و صابر مبارز نائب ثان مركز الداخلة والعلاقات العامة، حيث تفقد الاعمال الانشائية للمظلة ، ووجه باستكمال الاعمال بها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للتيسير على المواطنين، والتقى رئيس المركز بالعاملين بالإدارة الصحية، وتفقد سير العمل بمركز صرف الإلبان المدعم، مشيدا بانتظام العمل داخل المركز خلال أيام الجمع والعطلات. 

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