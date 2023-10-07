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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يعرض تشكيل حكومة طوارئ مشتركة

صدى البلد

في تطور مهم، قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عرضا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ مشتركة، كما ذكرت رويترز يوم السبت.

 

يأتي العرض في منعطف حرج حيث تواجه إسرائيل هجمات صاروخية لا هوادة فيها، مما يؤدي إلى قلق واسع النطاق على سلامة مواطنيها. وشدد يائير لابيد، في بيان له، على خطورة الوضع، قائلاً: "لقد استيقظ شعبنا على أصوات صفارات الإنذار وإطلاق النار والانفجارات. والهجمات الصاروخية ضد المدنيين الأبرياء لا هوادة فيها. ويجب على العالم كله أن يقف إلى جانب إسرائيل ونحن ندافع عن إسرائيل".

 

ردا على الأزمة المتصاعدة، عقد رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين اجتماعا طارئا في وقت سابق من اليوم، وشددوا على خطورة الوضع والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.

 

وعن حصيلة أعمال العنف المستمرة، أفادت وزارة الصحة في البلاد أن ما لا يقل عن 985 إسرائيليًا أصيبوا نتيجة لهجمات حماس. وقد تم إجلاء هؤلاء الضحايا بسرعة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. 

 

وعلى الجانب الآخر من الصراع، أفاد مسؤولو الصحة في قطاع غزة أن 198 فلسطينيًا فقدوا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وأصيب ما لا يقل عن 1610 فلسطينيًا. وتؤكد هذه الأرقام الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن أعمال العنف المستمرة، كما أنها بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى حل الصراع.

 

وبينما يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، تظل الآمال في وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الدبلوماسية ذات أهمية قصوى، حيث يتصارع القادة على كلا الجانبين مع مسؤولية حماية حياة مواطنيهم ورفاهتهم.

زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو فلسطيني ا

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