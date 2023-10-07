قوات حفظ السلام تعزز وجودها في جنوب لبنان

قالت قوات اليونيفيل، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، إنها قامت بتعديل وتعزيز وجودها على طول الحدود لتجنب التصعيد.

وفقا لما نشرته صحيفة التيلجراف البريطانية، تراقب قوات اليونيفيل عن كثب الأحداث التي تتكشف في إسرائيل.

وأوضحت القوة، في بيان، إن قوات حفظ السلام موجودة على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد.

وأضاف بيان القوات: "لقد قمنا أيضًا بتكثيف وتعزيز وجودنا في جميع أنحاء منطقة عملياتنا، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".

وتابعت: «قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بدء الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم.

فيما قال أندريا تيننتي، المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان، لصحيفة التلجراف: إن قواتنا لديها رادارات قادرة على مراقبة إطلاق الصواريخ بشكل جزئي. نسميها عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ. يمكننا أن نرصد إطلاق الصواريخ.