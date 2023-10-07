طوفان الأقصى تثير الأسئلة بشأن دعم إيران لحماس

في مقال نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، قال الكاتب كون كوغلين، إن هجوم المقاومة كان صادما وجريئا، وإن العواقب المترتبة على هذا الهجوم تمتد إلى ما هو أبعد من الصراع المباشر، حيث أصبح تورط إيران في دعم حماس يخضع لتدقيق مكثف.

ووفقا لمقاله في التليجراف، إيران تحمل رغبة في رؤية التدمير الكامل للدولة اليهودية. وقد لعب الدعم المالي المكثف الذي قدمته طهران لحركة حماس، وهي حركة فلسطينية إسلامية، دورا محوريا في دفع هذه الأجندة.

الهجوم المفاجئ، الذي جاء خلال مهرجان عيد العرش الذي يستمر أسبوعًا، فاجأ أجهزة الأمن الإسرائيلية ومن المحتمل أن يتصاعد إلى واحدة من أخطر المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في التاريخ الحديث. وتشير التقارير إلى أن العشرات من الإسرائيليين قد تم احتجازهم كرهائن.

وفقا للكاتب، تنظر حماس إلى هذا الهجوم باعتباره مقدمة لانتفاضة فلسطينية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، حيث دعا القائد العسكري للحركة، محمد ضيف، الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم إلى الانتفاض ضد إسرائيل.

يدعو الكاتب الحكومات الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تتعامل مع قادة إيران وتقدم لهم الدعم المالي بينما تتردد في حظر الحرس الثوري الإيراني، أن تدرك خطورة هذا الموقف. لقد حان الوقت للتحرك بشكل حاسم ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم.