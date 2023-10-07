عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى تثير الأسئلة بشأن دعم إيران لحماس

صدى البلد

في مقال نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، قال الكاتب كون كوغلين، إن هجوم المقاومة كان صادما وجريئا، وإن العواقب المترتبة على هذا الهجوم تمتد إلى ما هو أبعد من الصراع المباشر، حيث أصبح تورط إيران في دعم حماس يخضع لتدقيق مكثف.

ووفقا لمقاله في التليجراف، إيران تحمل رغبة في رؤية التدمير الكامل للدولة اليهودية. وقد لعب الدعم المالي المكثف الذي قدمته طهران لحركة حماس، وهي حركة فلسطينية إسلامية، دورا محوريا في دفع هذه الأجندة. 

الهجوم المفاجئ، الذي جاء خلال مهرجان عيد العرش الذي يستمر أسبوعًا، فاجأ أجهزة الأمن الإسرائيلية ومن المحتمل أن يتصاعد إلى واحدة من أخطر المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في التاريخ الحديث. وتشير التقارير إلى أن العشرات من الإسرائيليين قد تم احتجازهم كرهائن.

وفقا للكاتب، تنظر حماس إلى هذا الهجوم باعتباره مقدمة لانتفاضة فلسطينية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، حيث دعا القائد العسكري للحركة، محمد ضيف، الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم إلى الانتفاض ضد إسرائيل. 

يدعو الكاتب الحكومات الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تتعامل مع قادة إيران وتقدم لهم الدعم المالي بينما تتردد في حظر الحرس الثوري الإيراني، أن تدرك خطورة هذا الموقف. لقد حان الوقت للتحرك بشكل حاسم ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم.

كون كوغلين المقاومة إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترشيحاتنا

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيلين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 مستوطن

تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة كبير وخطير للغاية.. وموقفنا واضح ونريد التهدئة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ