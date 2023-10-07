سمير فرج: عملية المقاومة اليوم ستكون حدا فاصلا في القضية الفلسطينية

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن 7 أكتوبر 2023 سيكون حدا فاصلا في مسألة القضية الفلسطينية سيؤرخ في السنوات القادمة، حيث إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية اليوم يسعد أي إنسان مصري وعربي، إذ أن المقاومة الفلسطينية نجحت في التخطيط لعملية عسكرية على أرقى مستوى.

سمير فرج يعلق على انتفاضة المقاومة الفلسطينية

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن المخابرات الإسرائيلية لم تستطع أن تكتشف هذا المخطط من الموساد الإسرائيلي، ودائما كانوا يزعمون أنهم مسيطرين وأيديهم متواجدة داخل المقاومة الفلسطينية، ولكن التخطيط اليوم يحتاج شهرا على الأقل من أجل تطبيقه.

وتابع المفكر الاستراتيجي، أن عملية المقاومة الفلسطينية اليوم سيكون لها تأثير كبير، وحكومة نتنياهو لن تستمر خلال الفترة المقبلة، والخسائر التي تكبدتها إسرائيل اليوم ستؤثر بشكل كبير على الفترة المقبلة.