الجدول الزمني للصراع العربي الإسرائيلي |تفاصيل

خاضت إسرائيل حروبًا متعددة ضد الدول العربية والجماعات الفلسطينية منذ فرض إنشاء الدولة اليهودية عام 1948. وفيما يلي جدول زمني للصراعات الرئيسية التي وقعت بينها وبين الدول العربية.

الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948

كان القتال بين الفلسطينيين والميليشيات اليهودية بقيادة الهاغاناه، التي أصبحت فيما بعد الجيش الإسرائيلي، قد اندلع في عام 1947 بعد أن أوصت الأمم المتحدة بتقسيم ما كان يعرف آنذاك بفلسطين إلى دولة يهودية وأخرى فلسطينية. أعلنت مصر وسوريا والعراق ولبنان وشرق الأردن (لاحقا الأردن) الحرب على إسرائيل في 15 مايو 1948، بعد يوم واحد من إعلان استقلالها. وانتهت الحرب رسميًا بعد مرور عام تقريبًا، تاركة إسرائيل تسيطر على جزء كبير من مناطق الانتداب البريطاني السابق، وسيطرت مصر على غزة، وسيطرت الأردن على الضفة الغربية.

أزمة السويس 1956

غزت إسرائيل شبه جزيرة سيناء المصرية في 29 أكتوبر بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، بهدف التراجع عن تأميم قناة السويس من قبل الزعيم المصري جمال عبد الناصر. تم إيقاف الهجوم تحت الضغط الأمريكي والسوفيتي.

حرب 1967

كان التوتر الإقليمي يتصاعد مع مواجهة إسرائيل لهجمات الفلسطينيين المتمركزين في سوريا ولبنان والأردن. وفي الخامس من يونيو، شنت إسرائيل هجمات استباقية على مصر وسوريا والأردن، بعد أن عززت مصر قواتها في سيناء وأغلقت قناة السويس أمام الشحن الإسرائيلي.

حققت إسرائيل نصراً بحلول العاشر من يونيو، مما أتاح لها السيطرة على سيناء والضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان، فضلاً عن أكثر من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة حديثاً.

نصر أكتوبر 1973

في السادس من أكتوبر، شنت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً لاستعادة الأراضي التي خسرتها، حيث تغلب الجيش المصري على التحصينات الإسرائيلية على الضفاف الشرقية لقناة السويس. قادت المملكة العربية السعودية مقاطعة النفط لدعم المجهود الحربي. الحرب أدت إلى المفاوضات وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد للسلام عام 1979.

غزو لبنان عام 1978

غزت إسرائيل جنوب لبنان في مارس الماضي بعد هجمات شنتها منظمة التحرير الفلسطينية التي انتقلت إلى لبنان من الأردن بعد مشاركتها في الحرب الأهلية هناك. وانسحبت إسرائيل في غضون أسبوع بعد إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على الابتعاد عن الحدود.

غزو لبنان عام 1982

غزت إسرائيل لبنان مرة أخرى بعد اشتباكات عبر الحدود مع منظمة التحرير الفلسطينية. وأدى الغزو إلى حصار بيروت ونفي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس. واحتلت إسرائيل جنوب لبنان لمدة عقدين تقريبا.

الانتفاضة الفلسطينية 1987

فيما وُصف بأنه أكبر فشل استخباراتي لإسرائيل منذ حرب عام 1973، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تطورت إلى انتفاضة مستمرة استمرت عدة سنوات. ودفعت الانتفاضة إلى الوساطة الأمريكية والنرويجية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

حرب لبنان 1996

في 11 أبريل، شنت إسرائيل هجوما كبيرا ضد جماعة حزب الله اللبنانية، التي شرعت في حملة حرب عصابات متواصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. الهجوم الذي استمر ثلاثة أسابيع، والذي أطلق عليه اسم عملية عناقيد الغضب، انتهى بشكل غير حاسم. وانسحبت إسرائيل من لبنان بعد أربع سنوات.

الانتفاضة الثانية

في 28 سبتمبر، قام رئيس الوزراء المتشدد المنتخب حديثاً آرييل شارون بزيارة جبل الهيكل، وهو أيضاً موقع المسجد الأقصى، مما أثار احتجاجات فلسطينية سرعان ما تحولت إلى انتفاضة ثانية. ونفذت الجماعات الفلسطينية المسلحة حملة متواصلة من التفجيرات الانتحارية بينما رد الجيش الإسرائيلي بحملة قمع.

الانسحاب من غزة عام 2005 والحرب الفلسطينية

انسحبت إسرائيل من غزة عام 2005. وفازت حماس بالانتخابات بعد ذلك بعام مما أشعل حربا أهلية في غزة انتهت عام 2007 بحماس في السلطة.

حرب لبنان 2006

شنت اسرائيل هجوما على حزب الله في لبنان بعد أن خطف المسلحون جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود. وأدى الصراع الذي دام 34 يوما إلى مقتل مئات اللبنانيين وعشرات الإسرائيليين، وكان أول صراع شهد إطلاق صواريخ متواصلة على إسرائيل، وهو تكتيك كررته حماس في وقت لاحق.

حرب غزة 2008

تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل مع إطلاق صواريخ متفرقة مما أدى في النهاية إلى هجوم جوي وبري إسرائيلي على غزة أطلق عليه اسم عملية الرصاص المصبوب. وأطلقت حماس مئات الصواريخ على إسرائيل. وأسفرت الحرب التي استمرت ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 1000 فلسطيني و13 إسرائيليا.

الحرب بين إسرائيل وغزة 2014

اندلع التوتر المتصاعد مرة أخرى ليتحول إلى حرب في يوليو، حيث شنت إسرائيل هجوماً جوياً وبرياً على حماس في غزة بعد أن أطلقت الحركة عشرات الصواريخ على إسرائيل. وأسفرت الحرب التي استمرت شهرًا ونصف عن مقتل عشرات الإسرائيليين وأكثر من 2000 فلسطيني.

صراع 2021

اندلع صراع استمر 11 يوما بعد أن أطلقت حماس صواريخ على مدن وبلدات في أنحاء إسرائيل بعد أسابيع من التوتر في القدس وما حولها. لقد فاجأ حجم ونطاق القصف إسرائيل، وردت بقصف غزة بغارات جوية وقصف مدفعي. وأطلقت حماس أكثر من 3700 صاروخ على إسرائيل.

وهزت الدولة اليهودية أيضا أعمال عنف طائفية بين الأقلية العربية الإسرائيلية واليهود واضطرابات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة. انتهى الصراع عندما تفاوضت مصر على وقف إطلاق النار، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر.