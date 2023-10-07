رمى قطة من الشباك | فتح تحقيق عاجل مع طالب في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات نقلاً عن حساب بموقع "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل بهدف قتلها مما أثار إستياء المتابعين.

بالفحص تم تحديد مُستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشره بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.