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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمِّل يا أباتشي| نجم الزمالك السابق يتغنى بشيكابالا: موهبة كبيرة لا تعوض

شيكابالا
شيكابالا

توج النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "شيكابالا موهبة كبيرة لا تعوض، ولو برجل واحدة أحسن من ناس كتييير، كمل واستمر يا أباتشي".

ونجح الزمالك- بفضل هدف شيكابالا- في اقتناص نقاط المباراة الثلاث، أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة حصد الزمالك ثلاث نقاط غالية، وارتفع رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تعد هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق البنك الأهلي، ويتذيل جدول ترتيب الدوري دون نقاط.

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