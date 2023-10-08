احصل على فرص للدراسة خارج مصر بهذه الدول.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024/2025 وذلك لمدة 3 سنوات، حيث ستوفر الجهة المانحة راتب شهرى وهو يعادل 3530 دولار وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولار سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/GuidanceNote.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

تدريب بالهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة

وكانت قد أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة بشأن الإعلان السادس لبرنامج UNILEAD2024والتى تنظمه هيئة DAAD بالاشتراك مع جامعةOldenburg بألمانيا وجامعة Nelson Mandela Metropolitan University بجنوب أفريقيا .

واوضحت أن هذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تجمع بين مرحلتي الاتصال عبر الإنترنت في نهج التعلم المدمج للذين يشغلون مناصب إدارية جامعية مع مسؤوليات إدارية وموظفين في المجالات التالية:

- مديرى إدارات الجامعة المركزية (التخطيط ، التقييم ، التمويل ، الموارد البشرية ، التعليم المستمر ، المكاتب الدولية ، التكنولوجيا ، إلخ.)

- مديرى فرق العمل المعنية بمشاريع إصلاح الجامعات .

- مديرى وحدات أو برامج تطوير الموظفين.

أخر موعد للتقدم : 11 أكتوبر 2023

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://c3lms.uni-oldenburg.de/unilead-2024

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

فرصة للدراسة في الصين

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بشأن تقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .



ويأتي ذلك فى عدد من الأقسام العديدة والمتنوعة المنبثقة عن كليات الجامعة التالية ( التعليم العالي تعلن عن فرصة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج) :



تفاصيل التخصصات المطلوبة بمنح هونج كونج للطلاب المصريين:



1- المنح في عدد من التخصصات :

- الطب والجراحة

– طب الاسنان

- الهندسة

– الهندسة المعمارية

- العلوم

– إدارة الأعمال

– الفنون

2- الدراسة سوف تكون باللغة الانجليزية

3- آخر موعد للتقدم: 8 أكتوبر 2023

وأوضحت أنه لهذا فإن الإلمام بها يعد شرطًا أساسيًا للقبول حيث أن الأمر سيتطلب من الطلبة المؤهلين إجراء اختبار للغة الإنجليزية مثل TOEFL أو IELTS أو غيره من الإختبارات المعترف بها دوليًا، كما أن الجامعة سوف تتحمل تكاليف رسوم الدراسة بالجامعة بينما سيتم بحث مسألة تحملهم لتكاليف الإقامة والإعاشة اليومية لما بعد إجراء المقابلات الشفهية ووفقًا لكل حالة على حده ، ولا يوجد حد أقصى لأعداد الطلبة المرشحين للمنح .



وفى حالة وجود مزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال بالسيدة / Jessie Li مديرة برنامج المنح بالجامعة من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected]

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم 8 أكتوبر 2023 وذلك حتى يتسنى موافاة السفارة بأسماء ونقاط الاتصال بالطلبة المصريين المرشحين لهذه المنح حتى يتسنى التنسيق مع جامعة هونج كونج لقبول أكبر عدد من هؤلاء الطلبة فى العام الأكاديمى 2024/2025 علمًا بأن الجامعة سوف تتواصل مباشرة مع هؤلاء الطلاب.

بينما بعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة

للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://aas.hku.hk/apply-scholarships

https://admissions.hku.hk/apply/international-qualifications#apply-now

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.