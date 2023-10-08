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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنظم فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء| غدا

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء 8th Arab Conference in Astronomy and Geophysics (ACAG 8).

وتنطلق  فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء، غدا الإثنين 9 أكتوبر، وتستمر حتي الخميس 12 من الشهر ذاته، ويأتي برعاية جامعة الدول العربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور لفيف من الباحثين فى مجالات الفلك والجيوفيزياء إقليمياً ودولياً. 

ويقام هامش المؤتمر عدد من الفعاليات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتغيُّر المناخ والنشاط الزلزالي فى كل من المغرب وتركيا وشرق المتوسط ، كما سيتم عرض أحدث الأبحاث العلمية في مجالات الكشف عن الآثار وحماية المواقع الأثرية.

وعلي جانب آخر كان قد افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية البرنامج التدريبي لدعم التنمية المُستدامة في إفريقيا، من خلال بناء القدرات وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية.

وأوضح القاضي أن البرنامج تم تنظيمه بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والذي يعتبر بيت الخبرة الوطني في مجال المخاطر الطبيعية والحد من أثرها والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبحضور ممثلين لوزارة البيئة ووزارة الري.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مدى ثلاثة أسابيع، في الفترة من 1-19 أكتوبر الجاري، في مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، يشارك في البرنامج محاضرون متخصصون من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الري ووزارة البيئة، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة من المعهد، بينما يحضر البرنامج 20 متدربًا من 15 دولة إفريقية.

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