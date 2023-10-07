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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض برازيلي مُفاجئ.. أوسوريو يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

صدى البلد

فاجأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، الجميع بعد فوز القلعة البيضاء على نظيره البنك الأهلي، بتلقيه بعض العروض خلال الفترة الماضية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقال «أوسوريو» في تصريحات عبر الموتمر الصحفي ما بعد المباراة: “لم أقل شييئاً خارجًا عن السياق وإن حدث، فعلى الحكام معاقبتي فورًا”.

وتابع: “تحدثت مع اللاعبين على ضرورة الضغط من البداية مثلما فعلنا أمام أرتا سولار الجيبوتي ونجحنا في ذلك وحققنا الفوز”.

وأضاف :"كان لدينا 6 فرص للتسجيل والمنافس فرصة واحدة وكنت أعلن باستقبالي هدف ولكن في الشوط الثاني دفعت بعدد من اللاعبين لتنشيط الهجوم وحققنا الفوز مثلما توقعت".

وأوضح: “لا أحب اللعب بمركز وسط ملعب ارتكاز رقم 6، وهو ما فعلته في الشوط الثاني من مواجهة اليوم تركت المنتصف للمنافس ولعبت على الهجوم نظرًا لتراجع البنك الأهلي للدفاع”.

وواصل: “من المفترض أن يتواجد مصطفى شلبي في المنتخب، نظرًا للمجهود الكبير الذي قدّمه في الفترة الماضية”.

وأردف: “محمود علاء خرج بعد الشوط الأول بسبب الخوف من حصوله على إنذار ثانٍ ويتم طرده خاصة وأننا نلعب بـ 10 لاعبين والأمور لا تحتاج لمزيد من الصعوبات”.

«أوسوريو» يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

واختتم: “كان لديّ عرض من البرازيل وتم رفضه لأني مركز مع الفريق حاليًا وأرفض الرحيل”.

الزمالك أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو البنك الاهلي الدوري المصري

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