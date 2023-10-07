هقول جملة واحدة | خالد الغندور يرد على مهاجمي شيكابالا

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الزمالك الصعب اليوم أمام البنك الأهلي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:"رغم كل حاجة الزمالك يفوز ألف مبروك للزمالك وجمهوره ولاعبيه الفوز علي البنك الأهلي بعشرة لاعبين واللي يقول شيكا انتهي قول له شيكا موهبة كبيرة صعب تكرارها وبيثبت أنه لاعب كبير جدا رغم تقدم العمر".



حقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي.



وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.