هل يمكن رؤية النبي يوم القيامة؟.. علي جمعة يجيب

رد الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، على إمكانية رؤية الرسول في الآخرة، قائلا: "ندعو الله- سبحانه وتعالى- أن نراه، يوم القيامة ربنا أخبر عنه أن يوم عند ربنا بألف سنة من الدنيا".

علي جمعة يتحدث عن رؤية النبي

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي": "تخيل أن الـ 2 مليار وقفوا قدام الرسول عشان يشربوا من يده الكريمة فده من فضل الله، اللي عاوز يشوف الرسول يوم القيامة يجعله في دعائه، اللهم اسقنا من يد نبينا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا".

وتابع علي جمعة، أن صحيح البخاري به أن الرسول يسقينا من يديه الكريمة من حوضه، والأمل في الله سبحانه وتعالى كبير، "نرجو الله سبحانه وتعالى سواء منا المخطئ أو المقصر، أن نشرب شربة ماء من يد سيدنا محمد، وهذا فضل من الله، كل بن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون".

واستكمل: "ربنا كريم، وفيه قضيتين عندنا، مشاهد يوم القيامة الجنة، ونسأل الله أن يخفف عنا هذه المشاهد، وأن يجعلنا في ظل عرشه، وأن يجعلنا على منابر من نور، ولذلك بنقول للناس حبوا بعضكم، لأن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة، فضل الله واسع وإحنا طمعانين بغير حول منا ولا قوة".