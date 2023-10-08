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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: المنافسة في انتخابات الزمالك صعبة.. والجمهور كلمة السر في الفوز

حسين لبيب
حسين لبيب

علَقَ حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك على فوز الفريق بمباراته مساء أمس السبت على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 .


وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN" : " الزمالك قدم مباراة جيدة أمام البنك الأهلي رغم النقص العددي بعد طرد الحارس محمد عواد ، كما أن الجماهير البيضاء كلمة السر في الفوز كما حدث خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية الإفريقية ".

وأضاف : " القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك لديها تصور لحل أزمات القلعة البيضاء ، كما أن المنافسة في سباق الانتخابات صعبة وليست محسومة كما يتردد ، وأتقدم بالشكر لأحمد سليمان على موقفه وحرصه على مصلحة الكيان في المقام الأول ".


ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.


بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

 

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