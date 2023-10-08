حسين السيد: أوسوريو مستمر مع الزمالك حال فوز القائمة الموحدة

أعرب حسين السيد نجم نادي الزمالك السابق والمرشح لعضوية النادي في الانتخابات المقبلة عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : الفوز على البنك الأهلي جاء في التوقيت المناسب قبل فترة التوقف الدولي ، وجمهور الزمالك كان كلمة السر في تحقيق الانتصار ".

وتطرق حسين السيد للحديث عن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ، قائلاً :

" أوسوريو يعمل في ظروف صعبة داخل الزمالك ، فلم يقم باختيار اللاعبين ولم يطلب صفقات جديدة في ظل أزمة إيقاف القيد ، ولذلك لا يمكن محاسبته ، و أؤكد أن المدرب الكولومبي باق في منصبه بالقلعة البيضاء حال فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بالانتخابات المقبلة ، ولا صحة للتفكير في إقالته ".