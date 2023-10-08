جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنرال بالقوات الخاصة في اشتباكات مع حماس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن قائد لواء "ناحال"، يوناتان شتاينبرج، سقط في اشتباك مع أحد مقاتلي حركة حماس قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان أنه رفع السرية عن وفاة شتاينبرج، وتم إبلاغ عائلته بالأمر.

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجوماً مباغتًا على إسرائيل السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

ومنذ قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له: إنه تقرر "قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود والبضائع عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ ساعات، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.