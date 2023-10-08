وكيل أفريقية النواب يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الجرائم الإسرائيلية

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين ، مديناً بشدة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني ، مطالبة من المجتمع الدولي سرعة التدخل للوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

وطالب " سليم " في بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الامن بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر لوقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، محذراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الإسرائيلي اللجوء إليها والتي كانت سبباً رئيسياً في تقويض جميع الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في أعمالها الاجرامية والارهابية ضد الفلسطينيين ، موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الأعزل على صموده البطولي في وجه الالة العسكرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الدكتور محمد سليم أن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة ، مشيراً إلى ضرورة التحرك من العالم كله بجميع دوله ومنظماته لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة.