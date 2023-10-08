الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تسليم العمل للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم.

وتتلقى حاليا المديريات والإدارات التعليمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشوف المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى.

يأتي ذلك بعد أن وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين بـ"مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعداداً لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات، تقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها إن أرادوا ذلك، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين في مسابقة 30 ألف وظيفة معلم ممن يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.