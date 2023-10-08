نائبة تتساءل: أين البرلمان الأوروبي مما يحدث في فلسطين ؟

أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية مجلس النواب رفضها التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية بمصر معتبرة ماجاء فى هذا البيان من أكاذيب وافتراءات ضد مصر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ومثل هذه الأكاذيب والافتراءات مرفوضة من كل المصريين.

ووصفت (درويش) فى بيان لها أصدره اليوم إن هذا البيان بالمشبوه والكاذب وأن لايعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر متسائلة: لماذا يصدر البرلمان الأوروبي مثل هذه البيانات المضللة فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه مصر على اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل ؟ ثم أين البرلمان الأوروبي مما يحث من انتهاكات خطيرة واعمال اجرامية وارهابية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة ؟ معتبرة هذا البيان بمثابة محاولة فاشلة من البرلمان الاوروبي لتشويه صورة مصر خارجياً مثل كل المحاولات السابقة للبرلمان الاوروبي.

وأكدت النائبة أن بيان البرلمان الاوروبي تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة المصرية مشيرة الى أن هذا البيان ممهور بمداد من قوى الشر والارهاب والظلام لأن كل ما جاء فى بيان البرلمان الاوروبى عبارة عن اكاذيب واشاعات لا ترددها الا القوى الكارهة لمصر من الجماعات الارهابية والتكفيرية والتى نجحت وللأسف الشديد فى استخدام البرلمان الاوروبي أسوأ استخدام.