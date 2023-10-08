برشلونة يبحث عن وصافة الدوري الإسباني أمام غرناطة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على غرناطة في مباراة اليوم لاستعادة وصافة الدوري الإسباني من جيرونا، وتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة وحيدة.

وانضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى قائمة مصابي برشلونة، ليزيد متاعب البلوجرانا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا:" لدينا غيابات مهمة ولكننا سعداء بالعمل الذي قمنا به خلال الأسبوع، دائمًا ما كان من الصعب الفوز على غرناطة، لذلك علينا السيطرة على الكرة وامتلاك الاستحواذ".

على الجانب الآخر، يتسلح غرناطة بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.