الصحة الفلسطينية : قوات الاحتلال تهاجم سيارات الإسعاف والأطقم الطبية

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية استهدفت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية بغزة، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ يوم أمس إلى نحو 350 قتيلا، في حصيلة ضخمة لإسرائيل منذ سنوات طويلة.

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فيما وزارة الصحة بغزة لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا 1990 جريحا.

كما أعلنت كتائب القسام عن تسلل جديد حقق أهدافه وغنم مؤن عسكرية.

ذكرت كتائب القسام :تمكنا من التسلل لمواقع "صوفا" وكيبوتس "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" لتعزيز مقاتلينا بالقوات والعتاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام قبل قليل عن تطور كبير بمقتل قائد عسكري كبير خلال عمليات طوفان الأقصى.

وذكرت القسام أنه جرى مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كشفت حركة حماس مقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سهار مخلوف خلال اشتباكات قاعدة رعيم.

