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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب العمى.. طبيب يُحذر من خطورة ارتداء العدسات اللاصقة

أرشيفية
أرشيفية

حذر الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة من خطورة العدسات اللاصقة، قائلًا إنه منذ السبعينات تجرم القوانين الصحية المصرية استخدام العدسات اللاصقة بدون استشارة طبيب العيون المتخصص، لأنها تحتوي على مواد قد تؤدي إلى العمى، معقبًا: “قد تؤدي إلى قرحة تسبب العمى”.
 

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وقال “سعد” في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن الاحتياج إلى النضارة يعتبر السبب رقم 1 في أسباب الضعف الشديد للإبصار، معقبًا: “ده أهم أسباب عدم تحصيل الطلاب في الدراسة.. والموضوع يتحل بمجرد أنه يلبس النضارة”، مشددًا: “لابد من الجلوس بطريقة صحيحة واستخدام مصدر إضاءة مناسباً”. 
 

التدخين والإبصار
 

وأكد أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة أن التدخين يؤثر على الأوردة والشرايين الخاصة بشبكية العين، لافتًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على مرضى السكر والضغط ويمكن أن يؤدي إلى جلطات، كما أن التدخين يؤثر على مرضى الغدة الدرقية مما يؤدي إلى جحوظ العينين ويؤثر أيضًا على حدة الإبصار.
 

العدسات اللاصقة التدخين الإبصار العمى توك شو صدى البلد

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