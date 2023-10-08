عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

صدى البلد

أثارت واقعة غريبة من نوعها لتحنيط لص يسمى ستونمان ويلي بالخطأ، الكثير من الجدل، حيث بقيت جثته مقصداً للفضوليين لـ128 عاماً ليتم دفنه أخيراً بأمريكا.

وفقا لصحيفة “الديلي ميل”، ارتكب الرجل العديد من السرقات وتوفي عام 1895، وذلك في أحد السجون ليتم نقله إلى مؤسسة لدفن الموتى، وذلك في مدينة ريدينج، حيث تم تحنِّيطه عن طريق الخطأ ليتم دفنه بعد تحنيطه منذ أكثر من مائة عام.

وقد قام  الكثيرون طوال الأسبوع، بزيارته  لتوديعه أو التقاط صور له أو النظر إليه مذهولين.

ويعد ستونمان هو اللقب الذي تم إطلاقه عليه وذلك منذ زمن بعيد لارتكابه العديد من السرقات، ليتوفى عام 1895 بأحد السجون ثم يتم نقله إلى مؤسسة ثيو سي أومان ليتم دفنه وذلك بعد تحنيطه عن طريق الخطأ.

وقد بقي الجثمان موضوعا في نعش مفتوح، وذلك طوال فترة وجوده في إحدى مؤسسات دفن الموتى في مشهد يعد شديد الغرابة.

مدينة ريدينج واقعة غريبة دفن الموتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

واقعة تعد الأغرب على الإطلاق.. روسي يبلغ عن حبيبته لسبب غير متوقع

بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

أمريكي يفقد القدرة على الرؤية والكلام بعد تناول سمك السردين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل.. فيديو

الحبس 5 سنوات عقوبة كل موظف تسبب فى تعطيل الاقتراع بالإنتخابات

«روبي» تعليقًا على عملية طوفان الأقصى: «هدية عيد ميلادي كدة وصلت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ