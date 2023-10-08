لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

أثارت واقعة غريبة من نوعها لتحنيط لص يسمى ستونمان ويلي بالخطأ، الكثير من الجدل، حيث بقيت جثته مقصداً للفضوليين لـ128 عاماً ليتم دفنه أخيراً بأمريكا.

وفقا لصحيفة “الديلي ميل”، ارتكب الرجل العديد من السرقات وتوفي عام 1895، وذلك في أحد السجون ليتم نقله إلى مؤسسة لدفن الموتى، وذلك في مدينة ريدينج، حيث تم تحنِّيطه عن طريق الخطأ ليتم دفنه بعد تحنيطه منذ أكثر من مائة عام.

وقد قام الكثيرون طوال الأسبوع، بزيارته لتوديعه أو التقاط صور له أو النظر إليه مذهولين.

ويعد ستونمان هو اللقب الذي تم إطلاقه عليه وذلك منذ زمن بعيد لارتكابه العديد من السرقات، ليتوفى عام 1895 بأحد السجون ثم يتم نقله إلى مؤسسة ثيو سي أومان ليتم دفنه وذلك بعد تحنيطه عن طريق الخطأ.

وقد بقي الجثمان موضوعا في نعش مفتوح، وذلك طوال فترة وجوده في إحدى مؤسسات دفن الموتى في مشهد يعد شديد الغرابة.