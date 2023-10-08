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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بتشكيل فرق عمل على مدار اليوم لمتابعة مشروعات العلمين الجديدة

صدى البلد

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بالمدينة،  لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.


وأصدر الدكتور عاصم الجزار، تعليمات مشددة بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.


ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.


وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على أنه لن يتم التسامح فى أى تقصير، سواء فى التوقيتات، أو جودة التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم عدداً من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها، وتشمل أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" للاسكان المتوسط، والمدينة التراثية، وغيرها من المشروعات، موضحاً أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية

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