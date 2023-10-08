غلق كل المعابر|محافظ الخليل: نتعرض لحصار إسرائيلي.. والمعلمون لا يستطيعون الوصول لمدارسهم.. فيديو

قال خالد دودين القائم بأعمال محافظ الخليل، إنّ المحافظة تتعرض لحصار إسرائيلي شديد كبقية المحافظات الفلسطينية، حيث فصل الجيش الاحتلال بفصل كل القرى عن الخليل ومنع دخول وخروج أي مواطن منها أو إليها، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على نحو عشوائي ضد كل من يخترق أوامره أو يخرج عن معلوماته.

الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينتقم من المواطنين الفلسطينيين

وأضاف "دودين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالأمس، أغلق الاحتلال كل المعابر، ولا يستطيع أي فلسطيني خارج الوطن أو العودة، وتم إغلاق الحرم الإبراهيمي ومنع الفلسطينيين من الدخول إليه لأداء الصلاة فيه".

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينتقم من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية في حالة من الإجرام التي يمارسها في كل قرى ومدن الضفة، حيث يمنع أي مواطن من الذهاب إلى أي محافظة أخرى بما في ذلك الأطفال، حتى معلمو المدارس لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم والموظفون لا يستطيعون الوصول إلى المديريات التي يعملون بها.