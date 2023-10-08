رئيس مياه الأقصر يطلق إشارة بدء العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل

أطلق العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إشارة البدء في العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل، مشيداً بأهمية المشروع ودوره في تخفيض إستهلاك الكهرباء.

ووجه رئيس الشركة، بضرورة المتابعة وتحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحى التابعة للشركة.

واضاف أن المشروع يعمل بالطاقة الشمسية بالحبيل بطاقة ٧٠ ك.و.س بتكلفة مليون جنية، حيث يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المحطات توافقا مع خطة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، وكذلك بهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما سيكون له تأثير إيجابي فى تقليل تأثير التغيرات المناخية.

ويحتوي المشروع على عدد ١٣٨ لوح شمسي وتنتج المحطة شهريا ١٢٦٠٠ كيلو وات بما يعادل ١٥١٢٠٠ كيلو وات سنويا وتم عمل دراسة توسعات لمحطة معالجة الحبيل بطاقة ٢٠٠ ك.و.س ليتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى ٥ مليون جنيه.

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